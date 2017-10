Una questione privata, clip esclusiva del film di Paolo e Vittorio Taviani

Patrizio Marino

Paolo e Vittorio Taviani portano sul grande schermo Una questione privata, film liberamente tratto dal capolavoro di Beppe Fenoglio, considerato da Italo Calvino uno dei più bei romanzi italiani del Novecento.

Le vicende narrate ruotano attorno al giovane partigiano Milton interpretato da Luca Marinelli: sullo sfondo delle Langhe attraversate dalla guerra, fra romanticismo e ossessione, sogno e mistero, Milton intraprende un viaggio eroico e disperato alla ricerca della verità sull'amore che lo ha legato a Fulvia, interpretata da Valentina Bellè, mentre Lorenzo Richelmy è Giorgio, il terzo protagonista del film.

Sulle note di Over the Rainbow, Movieplayer vi presenta in esclusiva una clip con Luca Marinelli e Valentina Bellé tratta dal film che i fratelli Taviani presenteranno alla Festa del Cinema di Roma venerdì 27 ottobre e che sarà poi in sala dal primo novembre distribuito da 01 Distribution.

