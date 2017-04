Ufficiale! Spider-Man tornerà nel sequel di Avengers: Infinity War

Finora la presenza di Spider-Man nel sequel di Avengers: Infinity War, ancora privo di titolo, era implicita. Adesso, però, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato ufficialmente il ritorno del personaggio interpretato da Tom Holland nel quarto capitolo della saga degli Avengers.

A quanto sappiamo Avengers 4 arriverà nelle sale nel 2019 e sarà seguito a breve distanza dal sequel di Spider-Man: Homecoming. Per il momento i progetti di Marvel su Peter Parker si fermano qui, almeno ufficialmente.

Feige ha, inoltre, messo in chiaro che i Marvel Studios non sono coinvolti nei preannunciati Spider-Man spinoff targati Sony, Venom e Black Cat and Silver Sable. "Avevamo un piano preciso in mente su Spidey" ha dichiarato Kevin Feige senza chiarire ulteriormente.

E' possibile che Sony e Marvel abbiano in programma di estendere l'accordo che permette a Marvel lo sfruttamento del personaggio di Spider-Man in altri film del MCU, visto che l'attuale accordo scadrà nel 2019, ma questo lo scopriremo più avanti.

