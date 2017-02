Trolls: nel 2020 arriverà nelle sale il sequel della DreamWorks

La DreamWorks Animation ha annunciato che il sequel di Trolls, il film animato che ha potuto contare sulle voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake, arriverà nelle sale americane il 10 aprile 2020. Le due star riprenderanno i ruoli dell'ottimista Poppy e di Branch nel prossimo capitolo del lungometraggio a sfumature musicali.

Trolls ha incassato circa 339 milioni di dollari e ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla canzone Can't stop the feeling di Justin Timberlake, brano eseguito sul palco degli Oscar nei primi minuti dell'evento cinematografico.

Nel primo film Poppy e Branch intraprendono una missione per salvare i propri amici, caduti nelle mani dei malvagi Troll. Per ora non sono stati rivelati i dettagli sulla prossima avventura dei simpatici protagonisti.

