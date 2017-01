Trieste Film Festival 2017: il programma completo da Emir Kusturica a Mister Universo

Torna dal 20 al 29 gennaio il TRIESTE FILM FESTIVAL, primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro orientale, giunto quest'anno alla 28. edizione, diretta da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo.

Ad aprire il festival sarà stasera l'anteprima fuori concorso di The Teacher, il nuovo film di Jan Hrebejk, prossimamente in uscita nelle sale italiane distribuito da Satine Film. Un apologo, ispirato a una storia vera, venato di umorismo grottesco capace di trascendere ogni coordinata di regime politico (siamo a Bratislava, nella Cecoslovacchia del 1983 che inizia a sbirciare oltre la cortina di ferro e il Socialismo reale) attraverso una memorabile figura di insegnante soltanto all'apparenza mite e rassicurante... Un ruolo che è valso all'interprete Zuzana Maurery il premio per la migliore attrice all'ultimo Festival di Karlovy Vary.

La chiusura sarà invece affidata all'ultimo film di Emir Kusturica, Sulla Via Lattea: una storia d'amore "bigger than life", sullo sfondo di una non meglio precisata guerra civile (che non può non far pensare, però, al conflitto jugoslavo), interpretata dallo stesso Kusturica e da Monica Bellucci, nei panni di una misteriosa donna italiana.

Nucleo centrale del programma si confermano i tre concorsi internazionali dedicati a lungometraggi, cortometraggi e documentari: a decretare i vincitori, ancora una volta, sarà il pubblico del festival.

Dieci i film, tutti in anteprima italiana, che compongono il Concorso internazionale lungometraggi. Il "passato che non passa", e un punto di vista al femminile, sono i fili rossi che uniscono le due produzioni provenienti dall'area della ex Jugoslavia: A GOOD WIFE (Dobra žena / Una brava moglie), esordio alla regia dell'attrice serba (qui anche protagonista) Mirjana Karanovic, e On the Other Side (S one strane / Dall'altra parte) del croato Zrinko Ogresta (uscirà prossimamente nelle sale italiane con Cineclub Internazionale Distribuzione). Nel primo, ispirato a una storia vera, una donna di 50 anni, Milena, deve fare i conti con la scoperta di una pagina oscura della vita del marito, oggi imprenditore immobiliare ma ieri responsabile di un eccidio di civili; nel secondo, Vesna è una donna che lavora come infermiera a Zagabria, dove si è trasferita venti anni prima con il figlio e la figlia, dopo che il marito Žarko è stato condannato per crimini di guerra...

L'emigrazione si affaccia quest'anno in una doppia veste: se il greco AMERIKA SQUARE (Plateia Amerikis / Piazza Amerika) di Yannis Sakaridis intreccia tre storie sullo sfondo di una città che - come spiega il regista - somiglia sempre di più a "una moderna Casablanca dove migliaia di persone aspettano un pezzo di carta, un passaporto falso o un posto su un camion, su una barca, su qualsiasi mezzo li trasporti nell'Ovest dell'Europa", il rumeno BY THE RAILS (Dincolo de calea ferată / Lungo i binari) di Catalin Mitulescu racconta il ritorno in patria di Adrian, che - partito un anno prima per lavorare in Italia e aiutare finanziariamente la famiglia - al rientro trova ad aspettarlo una moglie che stenta a ricambiare il suo affetto e un figlio cresciuto troppo in fretta. È - in parte - la storia di un ritorno a casa, e di due famiglie mai state troppo in sintonia, anche quella raccontata dall'ungherese IT'S NOT THE TIME OF MY LIFE (Ernelláék Farkaséknál / Non è il periodo migliore della mia vita), diretto e interpretato da Szabolcs Hajdu: un film a basso costo (girato a casa del regista, con una troupe di studenti dell'Università di Budapest e un cast artistico perlopiù di amici e parenti) che si è imposto come un vero e proprio "caso", conquistando a Karlovy Vary il Grand Prix come miglior film e il premio per la migliore interpretazione maschile.

Applaudito a Karlovy Vary (e premiato, per la migliore regia) anche lo sloveno NIGHTLIFE (Nočno življenje / Vita notturna) di Damjan Kozole, storia di un incidente che in un istante cambia la vita di una coppia benestante di Lubiana, costringendo una donna a confrontarsi con le proprie paure più profonde e a infrangere le leggi morali difese fino ad allora. La Bulgaria si presenta con i suoi autori più affermati, Kristina Grozeva e Petar Valchanov, registi di Glory (Slava / Gloria), nelle sale italiane ad aprile 2017 distribuito da I Wonder Pictures, il ritratto di un Paese preda di una corruzione diffusa e di una impietosa disparità sociale.

La Repubblica Ceca guarda ad uno sconvolgente episodio del proprio drammatico passato con I, Olga Hepnarová (Já, Olga Hepnarová / Io, Olga Hepnarová) di Tomáš Weinreb e Petr Kazda, che ricostruisce il caso di Olga Hepnarova, una ragazza omosessuale di 22 anni che, rifiutata dalla famiglia e dalla società, il 10 luglio 1973 decide di "vendicarsi" abbattendosi con un camion su una fermata dell'autobus del centro di Praga e uccidendo otto persone. Due anni dopo sarà impiccata, ultima donna a essere condannata a morte in Cecoslovacchia.

Un fatto di cronaca nera è alla base del polacco PLAYGROUND (Plac Zabaw / Parco giochi) di Bartosz M. Kowalski, che osserva una "ordinaria" esplosione di violenza adolescenziale in un pomeriggio noioso e solo apparentemente tranquillo. L'Italia e l'Austria, infine, con la coproduzione Mister Universo di Tizza Covi e Rainer Frimmel: gli autori di La Pivellina continuano a perseguire un cinema soltanto all'apparenza immediato e semplice, frutto in realtà di un lavoro lungo e meditato. Ambientato nel mondo del circo, il film segue il viaggio attraverso l'Italia del giovane domatore di leoni Tairo alla ricerca di Arthur Robin, carismatico Mister Universo degli anni '50. Prossimamente nelle sale con Tycoon Distribuzione.

Altri cinque, oltre ai citati The Teacher e On the Milky Road, i lungometraggi fuori concorso selezionati come Eventi Speciali di questa edizione: a cominciare dall'omaggio postumo a un autore, Andrzej Wajda, cui il Festival ha sempre guardato non soltanto con attenzione ma con autentica devozione. Per informazioni e programma completo: www.triestefilmfestival.it.

