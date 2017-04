Transformers: L'ultimo cavaliere, spettacolari esplosioni sul set nella nuova featurette

Il regista Michael Bay racconta in una nuova featurette l'importanza di girare in 3D per rendere le immagini di Transformers - L'ultimo cavaliere spettacolari e incredibilmente realistiche.

Il risultato finale ottenuto, secondo il filmmaker, è in questo modo perfetto per essere visto sul grande schermo grazie all'incredibile qualità delle sale che possiedono sistemi audio e video tecnologicamente avanzati.

Ecco il video realizzato sul set:

Il lungometraggio vede il ritorno di Mark Wahlberg nel ruolo di Cade Yeager, Josh Duhamel, Isabela Moner, Jerrod Carmichael, e Laura Haddock.

Transformers - L'ultimo cavaliere arriverà al cinema il 22 giugno.