Transformers: L'ultimo cavaliere - Anthony Hopkins parla della storia segreta in uno spot

La Paramount Pictures ha diffuso un nuovo spot del film Transformers - L'ultimo cavaliere, diretto da Michael Bay. Il quinto capitolo del franchise esplora le origini del mito dei Transformers e ridefinisce il significato di eroe.

Nel filmato Anthony Hopkins parla della storia segreta delle creature e si può assistere a qualche spettacolare sequenza del film.

Nel lungometraggio umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se n'è andato. La chiave per salvare il nostro futuro giace nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. Per far sopravvivere il mondo nascerà un'improbabile alleanza tra Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock).

Il film vede il ritorno di Mark Wahlberg nel ruolo di Cade Yeager, Josh Duhamel, Isabela Moner, Jerrod Carmichael, e Laura Haddock.

Transformers - L'ultimo cavaliere arriverà al cinema il 22 giugno.