Tomb Raider: due nuove foto di Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft

Grazie al magazine Vanity Fair è ora possibile vedere due nuove immagini ufficiali di Tomb Raider con protagonista il premio Oscar Alicia Vikander nel ruolo dell'iconica eroina Lara Croft.

Nel nuovo adattamento dei videogame, la giovane ha 21 anni e si è rifiutata di assumere il controllo dell'azienda del padre, preferendo studiare a Londra e fare piccoli lavoretti pur di restare economicamente indipendente. La ragazza decide poi di investigare sulla scomparsa del padre e viaggia con destinazione un'isola giapponese dove è stato visto per l'ultima volta. Lara dovrà quindi andare oltre i propri limiti e immergersi in un mondo sconosciuto, cercando di sopravvivere.

Alicia ha spiegato: "Quando mi hanno chiesto di interpretare questo ruolo ero davvero entusiasta perché Lara Croft è un personaggio davvero iconico. Penso che le persone possano identificarsi in lei per molti motivi e io vedo in lei un modello per molte ragazze. Sta cercando di ritagliarsi un posto nel mondo e creare un legame tra il suo futuro e il suo passato. Ha inoltre delle caratteristiche incredibili: è determinata, intelligente, vulnerabile ed è in grado di combattere! E' completamente diversa da altri personaggi che ho interpretato in precedenza. E' molto divertente provare a immedesimarsi con quello che pensa e affrontare le sfide fisiche che comporta questo progetto".

Tomb Raider, diretto da Roar Uthaug, ha come protagonisti anche Dominic West, Walton Goggins e Daniel Wu. Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 16 maggio 2018.

