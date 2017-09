Tom Hanks sarà ancora David S. Pumpkins in occasione di un corto animato

Tom Hanks riprenderà il ruolo di David S. Pumpkins in occasione di un nuovo speciale animato di Saturday Night Live realizzato per celebrare Halloween.

Il personaggio interpretato dall'attore ha debuttato sul piccolo schermo il 22 ottobre 2016 all'interno dello sketch Haunted Elevator in cui si introduceva l'uomo misterioso che indossa un costume da zucca ed è circondato da due ballerini vestiti da scheletri.

Allo speciale hanno lavorato, in veste di doppiatori, anche Peter Dinklage, Mikey Day, Bobby Moynihan e Streeter Seidell.

Il corto, che andrà in onda il 28 ottobre, racconterà quello che accade ai tre personaggi quando decidono di dimostrare a un ragazzino e a sua sorella il vero significato di Halloween.

Home News Tom Hanks sarà ancora David S. Pumpkins in...