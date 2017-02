Tom Ford, sul red carpet dei BAFTA dà lezioni di stile all'intervistatrice

Tom Ford, sul red carpet dei premi BAFTA, ha dato lezioni di stile alla giornalista Zoe Ball, impegnata a intervistare i nominati al loro arrivo.

Il regista di Animali notturni ha infatti immediatamente consigliato alla reporter di togliersi la giacca per valorizzare il vestito scelto per l'occasione, nonostante le temperature non certo estive.

Dopo aver spiegato che Jake Gyllenhaal non poteva essere presente a causa dei suoi impegni di lavoro e aver confermato che la sua prossima prova dietro la macchina da presa potrebbe arrivare nelle sale tra due o tre anni, essendo al lavoro sulla sceneggiatura, Ford ha inoltre deciso di dimostrare come andrebbe esattamente indossata una giacca sopra un abito elegante.

Lo stilista era stato recentemente protagonista di un altro curioso "incidente" con i giornalisti. The Hollywood Foreign Press Association aveva infatti dovuto chiedere ai suoi membri di rispedire al mittente una bottiglia di profumo. Per promuovere Animali Notturni, la Focus Features aveva infatti inviato a ogni membro dell'associazione due bottiglie del prodotto marchiato Tom Ford, una contenente la fragranza per le donne e una quella per gli uomini. Il prezzo totale del dono era però superiore ai 95 dollari che rappresentano il tetto massimo del valore degli oggetti promozionali inviati ai giurati.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Tom Ford, sul red carpet dei BAFTA dà lezioni di...