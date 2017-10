Toback: Alec Baldwin offende una giornalista, nuove accuse da Rachel McAdams e Selma Blair

Alec Baldwin ha reagito in modo molto duro a un articolo scritto dalla giornalista Kayla Cobb sulle accuse rivolte al regista James Toback, con cui la star ha girato nel 2013 il documentario Sedotti e abbandonati.

L'attore ha sottolineato che il pezzo lo ritraeva in modo negativo a causa dell'atmosfera del lungometraggio e del suo silenzio sullo scandalo e ha dichiarato che l'autrice è "terribile".

La Cobb ha quindi replicato chiedendo se voleva fare una dichiarazione su Toback, ricevendo come risposta: "Ti manderei un'email, su qualsiasi argomento, se solo non fossi un'autrice disonesta e orribile. Perché non lasci che siano i procuratori e i veri giornalisti a investigare su questi casi e non torni a occuparti di divorzi e chirurgia plastica?".

I cheered when Gawker lost its case to Hulk. So, of course The Decider wants to tar me w the Toback brush.

Kayla Cobb, ur a dreadful writer. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) October 25, 2017

I would send you an email, on any subject, if you weren't such a dishonest, awful writer. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) October 25, 2017

Why don't you let prosecutors and real journalists investigate such cases and you stick to divorces and plastic surgery. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) October 25, 2017

Nel frattempo due star si sono aggiunte alle donne che accusano James Toback di averle molestate dopo un'audizione per Harvard Man.

Rachel McAdams ha infatti rivelato di aver incontrato il regista quando aveva 21 anni, ricevendo un invito a provare la parte in privato, dovendo partire il giorno seguente. L'attrice ha sottolineato che non voleva andare perché era nervosa per una serie televisiva le cui riprese erano imminenti ma Toback era particolarmente insistente: "Sono andata in hotel, nella stanza e aveva tutti questi libri e molte riviste per terra. Mi ha invitata a sedermi sul pavimento, situazione un po' strana. Poco dopo al conversazione ha iniziato a toccare argomenti sessuali e mi ha detto 'Sai, devo dirtelo. Mi sono masturbato innumerevoli volte pensandoti da quando ti ho incontrato all'audizione'. Ha iniziato a parlare cercando di manipolarmi dicendo 'Quanto sei coraggiosa? Quanto oltre vuoi spingerti come attrice? Voglio costruire dell'intimità tra noi perché dobbiamo fidarci davvero uno dell'altra e questa è una parte davvero difficile'".

Rachel se ne è andata prima che potesse aggredirla e ha informato il suo agente di quanto accaduto, ricevendo come risposta che si era già comportato così con un'altra attrice di cui si occupava tempo prima.

Selma Blair ha vissuto invece un'esperienza simile, ma più drammatica, mentre stava concludendo le riprese di Cruel Intentions. Il regista voleva incontrarla per parlare della parte e aveva insistito per parlare insieme a lei nella sua camera di albergo: "Dopo circa 40 minuti mi ha detto 'Ti fidi di me? Non posso continuare a lavorare con te se non ti fidi'. Ha detto 'Ho bisogno che ti spogli. Devi fare questo monologo nuda'. Ha fatto dei commenti sul mio corpo. Stavo semplicemente cercando di ignorare tutto". Dopo aver detto chiaramente che non avrebbe avuto un rapporto sessuale con lui, Toback l'ha obbligata a guardarlo mentre si masturbava facendo pressione sulla gamba dell'attrice: "Ho cercato di distogliere lo sguardo ma mi teneva la faccia perché voleva che lo fissassi negli occhi. E ho provato disgusto e vergogna, e come se nessuno mi avrebbe considerata pulita dopo essere stata così vicina al diavolo. La sua energia era così sinistra".

