Tinto Brass: da La Chiave a Miranda, i suoi film in onda su Cielo

Il 26 marzo Cielo festeggia l'84° compleanno di Tinto Brass con "La passione secondo Tinto", una speciale rassegna cinematografica dedicata al maestro dell'eros.

Domenica 26 marzo e i 4 sabati successivi, alle ore 21.15, 5 appuntamenti con alcune delle sue più celebri pellicole e, in prima visione assoluta, il documentario Istintobrass.

La rassegna si apre il 26 marzo con un doppio appuntamento speciale per il compleanno del regista. In prima serata va in onda La chiave, con interprete protagonista la conturbante Stefania Sandrelli e a seguire, in prima visione assoluta, Istintobrass, documentario di Massimiliano Zanin del 2013 dedicato al regista e presentato fuori concorso alla 70ª Mostra internazionale del Cinema di Venezia.

Il ciclo prosegue con Miranda, liberamente ispirato a La Locandiera di Goldoni, interpretato da Serena Grandi, indimenticato sex-symbol italico, che fu lanciata proprio da questo film, e che ritroveremo anche in Monella, film del 1998, che vede l'esordio di Anna Ammirati nei panni di Lola, ragazza sensuale, disinibita e desiderosa di esplorare la carnalità. Action (15 aprile), film del 1980, è la pellicola più complessa del maestro per la presenza di tematiche politico-sociali raccontate attraverso un registro misto, caratterizzato dalla presenza di musical, erotismo, umorismo grottesco e ironia nei confronti di un cinema-fiaba, in assoluto stile Brass, un omaggio al cinema anni '60-'70.

Infine in prima TV assoluta Io, Caligola (22 aprile), controversa pellicola del 1979 sulla vita dello spregiudicato imperatore romano, con un cast d'eccellenza: Malcolm McDowell, Peter O'Toole, Adriana Asti, Helen Mirren. All'insegna de 'la trasgressione al potere', in questa pellicola si segna il passaggio definitivo del maestro alla sfera erotica e alle perversioni del desiderio, contraddistinta dalla presenza di immagini che celebrano una decadenza in favore della libertà e dello scandalo.

Le cinque serate sono aperte dallo stesso Tinto Brass che in esclusiva per Cielo svela, attraverso il suo sguardo provocatorio e dissacrante, retroscena piccanti e curiosità inedite sul suo cinema. Partendo dall'assunto che permea tutta la sua filosofia, secondo cui "Il lato B è lo specchio dell'anima", il regista fornisce allo spettatore, come solo un maestro sa fare, una chiave di lettura intima e originale delle sue opere: un'estetica del corpo femminile e della donna personalissima, una poetica erotizzante fatta di ossessioni, trasgressione, coazione a ripetere, ma soprattutto desiderio e volontà di essere liberi di fare e raccontare.

Di seguito la programmazione completa:

La Chiave - domenica 26 marzo, ore 21.15 (a seguire, Istintobrass, alle ore 23.00)

Miranda - sabato 1 aprile, ore 21.15

Monella - sabato 8 aprile, ore 21.15

Action - sabato 15 aprile, ore 21.15

Io, Caligola - sabato 22 aprile, ore 21.15

