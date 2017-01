Thor: Ragnarok; una foto svela che ad Asgard si festeggia a suon di zucche

Già conosciamo l'eccentrico senso dell'umorismo del regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi, ma la nuova foto diffusa dal cineasta su Instagram ci lascia davvero perplessi.

Nell'immagine vediamo la star Chris Hemsworth in costume da Thor seduto a tavola. Di fronte a lui notiamo enormi zucche. A fianco di Thor, su una sedia, giace il suo martello. Il post è accompagnato dalla scritta : "Gli asgardiani adorano le zucche. #GourdofThunder #ForAsgourd #GourdiansoftheGalaxy #PensiveActing #ExpensiveActing #DeepInThort Photo by Darryl Jacobsen"

FACT: Asgardians love pumpkins and gourds. #GourdofThunder #ForAsgourd #GourdiansoftheGalaxy #PensiveActing #ExpensiveActing #DeepInThort Photo by Darryl Jacobsen Una foto pubblicata da Taika Waititi (@taikawaititi) in data: 13 Gen 2017 alle ore 06:47 PST

Nella parte bassa dell'immagine appare un piatto di plastica con dentro delle zucche. Prova, questa, che il fotografo accreditato come Darryl Jacobsen starebbe mangiando insieme a Thor.

Che cosa stiamo guardando? Naturalmente l'immagine in questione non è una foto di scena, ma potrebbe documentare un evento accaduto sul set. Non sappiamo dove si trovi Thor né da dove provengano le zucche in questione, ma dopo la diffusione del corto in cui Thor giustificava la sua assenza da Captain America: Civil War perché impegnato in Australia insieme a un nuovo coinquilino, Darryl. Lo stesso Darryl che ora sarebbe a tavola insieme a Thor. Prevediamo l'arrivo di un nuovo corto comico Marvel a breve.

