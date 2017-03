Thor: Ragnarok, Taika Waititi svela a quale cult di John Carpenter si è ispirato

Grandi sorprese in vista in Thor: Ragnarok. Il regista Taika Waititi sembra avercela messa proprio tutta per trasformare il terzo capitolo del franchise dedicato al Dio del Tuono in un'avventura unica e originale. Già in precedenza il regista ha preannunciato la sua decisione di aumentare il tasso di humor presente nella pellicola e oggi ha svelato la sua fonte di ispirazione primaria. Waititi si sarebbe ispirato a un cult dell'action humor come Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter.

"Grosso guaio a Chinatown è uno di quei film in cui il protagonista Jack Burton è un buffone ma è adorabile e tu sei dalla sua parte tutto il tempo. Credo che Thor debba avere la stessa qualità, deve essere colui che desideri avere in ogni scena".

Leggi anche: Grosso guaio a Chinatown (e al boxoffice): perché il flop di Carpenter ci fece innamorare del cinema

A prima vista è difficile trovare le somiglianze tra Thor e Jack Burton, ma dobbiamo tener conto del fatto che in Planet Hulk, fonte d'ispirazione per il plot de film, Thor viene bandito da Asgaard e costretto a recarsi sul pianeta Sakaar dove dovrà combattere per sopravvivere. Come Jack Burton e il suo camion, anche thor ha un oggetto a cui affidarsi: il fidato Mjolnir, che dovrà recuperare per tornare la divinità potente che conosciamo.

Taika Waititi mette, però, le mani avanti: "Non è veramente una commedia, ma ci saranno momenti esilaranti. Conoscendo il viaggio di Bruce Banner e Thor, però, i due personaggi avranno scontri molto divertenti. Volevo esplorare il talento comico di Chris Hemsworth. E' fantastico, ma è sottoutilizzato in quest'ambito. Posso dire che sarà una delle cose più divertenti di questo film".

Thor: Ragnarok arriverà al cinema solo il 25 ottobre 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Thor: Ragnarok, Taika Waititi svela a quale cult...