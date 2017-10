Thor: Ragnarok, secondo Joss Whedon è un "capolavoro"

L'atteso cinefumetto Thor: Ragnarok diretto da Taika Waititi, è il terzo capitolo delle avventure del popolare Dio nordico Marvel. Joss Whedon, padre dei due capitolo di The Avengers, è nel frattempo entrato nel mondo DC di Justice League dopo l'abbandono, per seri motivi familiari, di Zack Snyder, ma non smettere di essere un grande fan del Marvel Cinematic Universe, visto che ha definito l'ultimo sequel di Thor un 'capolavoro':

Here's the thing: @TaikaWaititi has made a modern masterpiece. Epic, hilarious, gorgeous, heartfelt, and hilarious. I'm SO HAPPY #hilarious pic.twitter.com/ItsTcmeVN4 — Joss Whedon (@joss) 27 ottobre 2017

In questa nuova avventura della saga Marvel il figlio di Odino dovrà fare i conti con la peggiore minaccia che il suo regno abbia mai visto ed affrontare allo stesso tempo una complicata situazione familiare. A fargli compagnia infatti ci sarà il fratello Loki interpretato ancora una volta da Tom Hiddleston e insieme a lui anche un collega da Midgard...l'incredibile Hulk. Mentre l'inedita squadra sarà impegnata a sopravvivere su un bizzarro pianeta, la temibile Hela cercherà in tutti i modi di portare distruzione e conquistare il regno di Asgard.

Nel cast di Thor: Ragnarok tornano Chris Hemsworth e Mark Ruffalo nel ruolo dei due noti Vendicatori e insieme a loro troviamo per la prima volta nel MCU personalità come Cate Blanchett, Jeff Goldblum e Tessa Thompson.

