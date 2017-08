Them That Follow: Alice Englert, Olivia Colman e Thomas Mann nel cast

Il film Them That Follow avrà come protagonisti Olivia Colman, Alice Englert e Thomas Mann. La regia e la sceneggiatura saranno curate da Brittany Poulton e Daniel Savage, mentre la produzione è stata affidata a Bradley Gallo, Michael Helfant, Gerard Butler, Alan Siegel e Danielle Robinson.

Il thriller è ambientato in Appalachia, dove vive un religioso pentecostale, Lemuel Childs. La storia si concentrerà sulla figlia dell'uomo, Mara (Englert), che mantiene un segreto che rischia di distruggere il movimento ideato dal padre: la sua storia d'amore con un non credente, Augie (Mann). Quando il matrimonio con un devoto seguace sta per avvicinarsi, la ragazza deve decidere se fidarsi di Hope (Colman).

