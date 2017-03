The War - Il Pianeta delle Scimmie: ecco il nuovo trailer!

Anticipato da un intrigante teaser, grazie a 20th Century Fox è approdato in rete il nuovo trailer dell'atteso The War - Il pianeta delle scimmie, in arrivo nei cinema italiani il 13 luglio e diretto da Matt Reeves.

Nel cast di The War - Il pianeta delle scimmie troviamo Andy Serkis, Steve Zahn e Woody Harrelson.

Cesare e le sue scimmie sono costrette a combattere in un conflitto mortale contro un esercito di umani guidato da un rude Colonnello. Dopo che le scimmie soffrono ingenti perdite, Cesare si confronta con suoi istinti più oscuri e intraprende un pericoloso viaggio per vendicare la propria specie. Alla fine del cammino la scimmia si troverà finalmente faccia a faccia con il Colonnello. I due si confronteranno in un'epica battaglia che determinerà il destino di entrambe le specie e il futuro del pianeta.

Ecco il nuovo trailer:

