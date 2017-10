The Strangers: il sequel dell'horror cambia titolo, ecco la prima immagine!

Dopo il successo di The Strangers, horror di Bryan Bertino che vedeva Liv Tyler alle prese con tre piscopatici mascherati che le invadevano casa, finalmente è in arrivo il sequel.

Il film, inizialmente intitolato The Strangers 2, ha un nuovo titolo e una nuova release. Strangers: Prey at Night arriverà nelle sale il 9 marzo 2018, dieci anni dopo il primo film. A dirigere la pellicola sarà il regista di 47 metri Johannes Roberts, con Bryan Bertino coautore dello script. Nel cast troviamo Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison e Lewis Pullman.

Nella prima foto ufficiale vediamo Bailee Madison nei panni di Kinsey, bloccata dietro una recinzione mentre alle sue spalle Dollface si avvicina con in mano un coltello.

Mentre l'originale The Strangers era interamente confinato in una casa, il sequel prenderà una strada differente. Al centro del plot troviamo una famiglia in viaggio in camper che decide di fermarsi per la notte in un campeggio isolato, misteriosamente vuoto. Nel corso della notte tre psicopatici mascherati assaltano il camper testando le capacità della famiglia di lottare per sopravvivere.

