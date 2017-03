The Recall con Wesley Snipes sarà distribuito in formato panoramico

Il thriller The Recall , con protagonista l'attore Wesley Snipes, verrà distribuito nei cinema americani in formato panoramico.

Il lungometraggio diretto da Mauro Borelli arriverà nelle sale il 16 giugno e racconta la storia di un gruppo di amici che trascorrono una vacanza in una casa sul lago isolata mentre la Terra subisce un attacco alieno.

Sniper avrà il ruolo di un misterioso cacciatore che conosce dei segreti legati all'attacco.

Fanno parte del cast anche Jedidah Goodacre, RJ Mitte, Laura Bilgeri, Niko Pepaj e Hannah Rose May.

