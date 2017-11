The Paper Bag Princess: Margot Robbie ed Elizabeth Banks produttrici del film

Le attrici Margot Robbie ed Elizabeth Banks saranno le produttrici del film The Paper Bag Princess, ispirato al famoso libro per bambini scritto da Robert Munsch e illustrato da Michael Martchenko.

La Universal ha acquistato i diritti del progetto che verrà scritto da Katie Silberman, mentre la regia potrebbe essere affidata proprio alla Banks.

La storia ha come protagonista la giovane Elizabeth, una principessa, che nel giorno del suo matrimonio vede portarsi via da un drago il suo castello e gli abiti. La giovane "indossa" quindi un sacchetto di carta e parte per combattere la creatura e salvare il suo principe, Ronald, che è stato rapito.

La Robbie, prossimamente nelle sale con il film I, Tonya, dovrebbe essere inoltre coinvolta come protagonista, tuttavia per ora la notizia non è stata confermata.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Paper Bag Princess: Margot Robbie ed...