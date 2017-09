The Nice Guys, in un'inedita versione al femminile, potrebbe diventare una serie tv!

Il film The Nice Guys, con protagonisti gli attori Ryan Gosling e Russell Crowe, potrebbe diventare una serie tv. Fox ha infatti ordinato la stesura di uno script del potenziale show intitolato The Nice Girls, prodotto da Joel Silver.

L'adattamento per il piccolo schermo sarà ambientato nel presente e, come suggersice il titolo, al centro della trama ci saranno due donne.

A curare lo sviluppo della serie sarà Michael Diliberti, già autore di 30 Minutes or Less.

Il lungometraggio scritto e diretto da Shane Black raccontava la storia di due detective privati che, nel 1977, erano obbligati a occuparsi insieme del caso di una ragazza misteriosamente scomparsa.

The Nice Guys aveva incassato 60 milioni di dollari al box office e ricevuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica.

