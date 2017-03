The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam è entrato in produzione!

La maledizione si è finalmente interrotta? Non diciamolo troppo a voce alta, ma stavolta Terry Gilliam potrebbe portare a termine il suo progetto del cuore. La star dei Monty Python è stata costretta a rimandare più e più volte la lavorazione del suo Don Chisciotte, ma adesso sembra che le riprese di The Man Who Killed Don Quixote siano ufficialmente in corso.

La conferma arriva dalle persone coinvolte nella produzione della pellicola "maledetta" (almeno finora) che Gilliam tenta di realizzare da 17 anni sfidando malattie, inondazioni, perdite di denaro e altre calamità di ogni genere. Finalmente sono apparse su Instagram le prime due foto dal set che mostrano la prima pagina della sceneggiatura e lo schedule delle riprese. A postarle l'attrice spagnola Rossy de Palma e la truccatrice Sylvie Imbert.

FinallyHereWeAre #themanwhokilleddonquixote love you #TerryGilliam Un post condiviso da rossydpalma (@rossydpalma) in data: 27 Feb 2017 alle ore 02:55 PST

Ultimos toques ayer noche #elhombrequematoadonquijote Un post condiviso da Sylvie Imbert Maquilladora (@sylvieimbert) in data: 5 Mar 2017 alle ore 21:21 PST

Nel 2015 Terry Gilliam ha firmato un accordo con Amazon Studios per realizzare il film su Don Chisciotte, che sarà interpretato da Jonathan Pryce, il quale ha preso il posto del defunto John Hurt. Fanno parte del cast anche Olga Kurylenko e Stellan Skarsgård.

