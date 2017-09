The Kid: Vincent D'Onofrio sceglie Jake Schur come protagonista del suo film

Vincent D'Onofrio debutterà alla regia con il film The Kid e ha scelto l'esordiente Jake Schur per il ruolo del protagonista, Rio.

Facevano già parte del cast Ethan Hawke e Dane DeHaan.

Il progetto è un western in cui si racconta la storia del famoso Billy The Kid, raccontandone le gesta attraverso la prospettiva di un ragazzino che contatta il fuorilegge che considera un eroe per convincerlo a salvare sua sorella, che è stata rapita.

D'Onofrio ha scoperto Jake grazie al padre Jordan Schur, produttore del film Pawn Shop Chronicles interpretato dalla star.

Le riprese inizieranno a Santa Fe, in New Mexico, il 29 settembre.

