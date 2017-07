The Kid: Dane DeHaan tra i protagonisti del film di Vincent D'Onofrio

Saranno Dane DeHaan ed Ethan Hawke i protagonisti del film The Kid, un western che verrà diretto da Vincent D'Onofrio ed è stato scritto da Andrew Lanham.

Il progetto, prodotto da Suretone Pictures, racconterà la storia del famoso pistolero Billy The Kid attraverso lo sguardo di un ragazzo che si mette in contatto con lui con la speranza che salvi la sua famiglia.

Dane sarà prossimamente protagonista nelle sale cinematografiche con Valerian e la città dei mille pianeti, il kolossal sci-fi diretto dal regista Luc Besson.

