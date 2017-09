The Joker: la sceneggiatura di Todd Phillips è quasi pronta!

Warner Bros. e DC sembrano avere molta fretta nella preparazione del preannunciato film sulle origini del Joker. Nonostante le reazioni controverse del pubblico, la pellicola che esulerà dal Dc Extended Universe avrebbe già una prima bozza di sceneggiatura.

Il giornalista Justin Kroll ha annunciato via Twitter che la sceneggiatura per il progetto del regista Todd Phillips e il produttore Martin Scorsese sarà pronta la prossima settimana.

Hear THE JOKER script will be turned in by next week, super fast considering when announcement went out bodes well for 2018 shoot