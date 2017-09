The Joker, Darren Aronofsky: "E' simile al film di Batman che non ho realizzato"

La Warner Bros è al lavoro su un film dedicato alle origini del Joker, ruolo che potrebbe essere affidato all'attore Leonardo DiCaprio. Il regista Darren Aronofsky, durante la promozione del film Madre!, ha ora rivelato che alcuni elementi del progetto ricordano le sue proposte per un potenziale lungometraggio dedicato a Batman che vennero rifiutate perché considerate troppo dark: "Penso che fossimo, in pratica, quindici anni in anticipo perché dal modo in cui stanno parlando del film dedicato al Joker sembra esattamente il mio pitch".

Il regista ha proseguito: "Pensavo: gireremo nella zona est di Detroit e New York. Non costruiremo Gotham. La Batmobile volevo che fosse una Lincoln Continental con i motori di due autobus... attaccati con lo scotch, in pratica la versione di MacGyver del veicolo".

Darren è inoltre convinto che altri elementi da lui proposti siano stati utilizzati in altri film come Batman v Superman: Dawn of Justice. "Alcune delle mie idee sono arrivate in altri film, come l'anello con le iniziali BW, quello di Bruce Wayne che lascia la cicatrice, che è stata poi utilizzata nello script di Zack Snyder. Ed è giusto, scrivi quelle idee e poi escono fuori".

Il filmmaker ha quindi concluso: "Volevamo reinventare la storia e renderla più viscerale in stile Taxi Driver. Quella era la nostra proposta, ma non ha ottenuto l'approvazione necessaria".

