The Happytime Murders: Maya Rudolph affianca Melissa McCarthy

Torna a smuoversi la produzione di The Happytime Murders, pellicola diretta da Brian Henson da anni in fase di sviluppo. Dopo l'ingaggio della star Melissa McCarthy, un'altra attrice brillante si unisce al cast del film STXfilms, la talentuosa Maya Rudolph, già compagna di set della McCarthy nell'hit Le amiche della sposa e nell'atteso Life of the Party, in uscita negli USA a maggio 2018.

The Happytime Murders è descritto come un incrocio tra il musical Avenue Q e L.A. Confidential. Il film è un noir atipico ambientato in un mondo in cui i pupazzi sono una razza inferiore che vive insieme agli umani. Una coppia di detective, uno umano e l'altro pupazzo, si trova a dover risolvere il caso di una serie di brutali omicidi che hanno sterminato la Happytime Gang, cast di uno show amatissimo dai bambini. Nel film non troveremo i popolari Muppets visto che i personaggi sono stati ceduti alla Disney nel 2004.

Parlando del progetto, Melissa McCarthy ha dichiarato: "Quando un'ottima sceneggiatura mescola pupazzi spogliarellisti, criminalità di Los Angeles e commedia, è come se i miei sogni febbricitanti si avverassero."

