The Glass Castle: Brie Larson e Woody Harrelson nel nuovo trailer

E' stato diffuso il nuovo trailer di The Glass Castle, pellicola che vede l'attrice premio Oscar Brie Larson diretto nuovamente dal regista Destin Cretton, con cui aveva già collaborato in occasione di Short Term 12.

Il progetto si basa sull'autobiografia scritta da Jeannette Walls in cui si ripercorre la giovinezza di una ragazza cresciuta in una famiglia disfunzionale di nomadi anticonformisti. I suoi genitori, lontani dall'essere una coppia tradizionale, hanno alimentato l'immaginazione della bambina, determinata a distrarsi dalla loro situazione. Dopo essere fuggita di casa la giovane è diventata una giornalista di successo che vive a New York.

La sceneggiatura è stata scritta da Marti Noxon, mentre Gil Netter ed Erik Feig hanno prodotto il progetto.

Fanno parte del cast anche Naomi Watts e Woody Harrelson nel ruolo dei genitori di Jeanette, Max Greenfield ed Ella Anderson.

