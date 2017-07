The Flash: il film DC si intitolerà Flashpoint!

Tra le informazioni captate al San Diego Comic-Con durante il panel Warner Bros. vi è un'importante rivelazione che riguarda il preannunciato The Flash. A sorpresa scopriamo ora che il film si intitolerà Flashpoint. Chiarissimo il riferimento alla storyline dei fumetti che dovrebbe fungere da base per il film interpretato da Ezra Miller.

Flashpoint non è solo una storia di Flash, ma è un evento che ha cambiato l'intero DC Comic Universe. Nella storia Barry Allen (alias Flash) si risveglia in un mondo sconosciuto in cui non possiede più il super potere della velocità e in cui non esiste la Justice League. Nessuno sembra notare che il mondo è cambiato a eccezione di Barry. Mentre va in cerca di risposte, e cerca un modo per recuperare i propri poteri, Barry prova a rintracciare i membri della Justice League, ma ciò che trova non gli piacerà.

Un film su Flashpoint potrebbe prevedere un nuovo universo e nuovi attori in ruoli che ben conosciamo, ma sopratutto potrebbe sovvertire un universo cinematografico che diventerà familiare con l'arrivo di Justice League , Aquaman, Shazam! e Wonder Woman 2.

