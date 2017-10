The Commuter: Liam Neeson è in pericolo nel nuovo trailer

Il regista Jaume Collet-Serra e l'attore Liam Neeson hanno collaborato nuovamente in occasione delle riprese del film The Commuter , di cui è stato diffuso un nuovo trailer.

Nel cast del progetto ci sono anche Patrick Wilson e Vera Farmiga e sul grande schermo si assisterà alla storia di uomo di affari, interpretato da Neeson, che si ritrova coinvolto in una cospirazione criminale mentre è a bordo di un treno per i pendolari.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta da Byron Willinger e Phil de Blasi.

