The Circle, scena esclusiva del film con Tom Hanks e Emma Watson

Patrizio Marino

Scritto e diretto da James Ponsoldt e interpretato da Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan, esce oggi 27 aprile in Italia The Circle, tratto dal best seller internazionale "Il cerchio" di Dave Eggers edito in Italia da Mondadori.

Emma Watson è Mae Holland, quando viene ingaggiata per lavorare in The Circle, la più potente internet company del mondo fondata da Eamon Bailey (Tom Hanks), sente di aver colto l'opportunità di una vita. The Circle, nato da un campus della California, gestisce email per uso personale, social media, home banking e tutti i sistemi informatici fornendo un'immagine di civiltà, ordine e trasparenza. Mae non riesce a credere alla sua fortuna anche quando l'incontro con uno strano collega la turba, ma ben presto il suo ruolo nell'azienda diviene sempre più pubblico. Tanto da mettere alla prova la sua resistenza.

Oggi vi presentiamo una clip esclusiva di The Circle, distribuito da Adler Entertainment e Good Films.

Home News The Circle, scena esclusiva del film con Tom...