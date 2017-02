The Circle: il trailer italiano del film con Emma Watson e Tom Hanks

E' stato diffuso online il trailer italiano di The Circle, il film in arrivo nelle sale il 27 aprile, scritto e diretto dal regista James Ponsoldt ispirandosi all'omonimo romanzo scritto da Dave Eggers.

La storia ha come protagonista una ragazza, Mae (Emma Watson), che viene assunta per lavorare nella società The Circle, che unisce le e-mail degli utenti, i loro account sui social media, profili bancari e di shopping online in un sistema operativo universale creando così un'unica identità e permettendo alla società di entrare in una nuova era di trasparenza e civiltà.

Il Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) incoraggia la ragazza a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

Fanno parte del cast anche John Boyega, Karen Gillan, Patton Oswalt e Bill Paxton.

Ecco il trailer:

