The Beach Bum: Harmony Korine presenterà il film con Matthew McConaughey in "odorama"

Le riprese avrebbero dovuto prendere il via a luglio, ma per il momento il preannunciato The Beach Bum, nuova pellicola scritta e diretta dal controverso Harmony Korine, è in stand by.

La storia segue le disavventure di Moondog, un affascinante fuorilegge ribelle e tossico che vive una vita incredibile. A interpretarlo sarà la star Matthew McConaughey, ormai avvezza ai ruoli borderline.

Nel corso di una presentazione al Centre Pompidou di Parigi, dove ha introdotto la retrospettiva a lui dedicata, Korine ha fornito nuovi dettagli su The Beach Bum: "Sarà una commedia con Matthew McConaughey e Snoop Dogg incentrata su alcuni depressi consumatori di marijuana nello spirito di Cheech & Chong. La storia sarà ambientata a Key West, nell'estremo sud della Florida. Vorrei che il film fosse mostrato in sale in cui viene esalato nell'aria l'odore di marijuana. In alcuni stati, come la California, sarà possibile, visto che la droga è stata legalizzata per uso medico. Abbiamo già trenta sale che hanno accettato."

L'ingresso di Snoop Dogg nel film è una novità così come l'accompagnamento della marijuana. A quanto pare Harmony Korine sa come creare la giusta "atmosfera" per la visione.

