The Batman, Matt Reeves annuncia: "E' una nuova storia. Ricominceremo dall'inizio"!

Mentre The War - Il pianeta delle scimmie si prepara all'approdo in sala, Matt Reeves torna a parlare della sua prossima fatica, l'atteso The Batman, lanciando delle anticipazioni davvero succose. La più sconvolgente? The Batman non utilizzerà la sceneggiatura di Ben Affleck e Geoff Johns.

"E' una nuova storia. Ricominceremo da capo."

Nel corso dell'intervista Matt Reeves si sofferma a raccontare come l'incontro con Warner Bros. lo ha portato a dirigere Batman e quale è il suo approccio a un nuovo lavoro:

"Posso fallire in ogni momento per colpa mia. Non voglio fallire per via di qualcun altro in cui non credevo fin dal principio. So che qualcun altro è in grado di fare una cosa meglio di me, ci sono un sacco di progetti per cui so di non essere il regista giusto e adoro vedere quei film. Adoro vedere cosa fanno gli altri. Ma posso solo fare ciò che so fare, devo preservare il mio lavoro. E' il modo in cui devo lavorare per sentirmi fiducioso delle mie decisioni."

Reeves ha confermato, inoltre, di non avere ancora cominciato il casting di The Batman. L'arrivo di una nuova sceneggiatura potrebbe significare che non vedremo Joe Manganiello nei panni di Deathstroke, inoltre resta da capire anche se Ben Affleck tornerà nel ruolo di Batman dopo Justice League .

