Team Thor: il secondo corto che racconta la vita del Dio del Tuono sulla Terra

Cosa stava facendo Thor mentre gli altri membri degli Avengers erano impegnati a lottare in Captain America: Civil War?

I fan della Marvel se lo sono chiesto a lungo e, dopo il corto diffuso in estate, un nuovo video mostra qualche nuovo dettaglio su quanto accaduto all'eroe di Asgard mentre si trovava in Australia e condivideva un appartamento con Darryl, coppia di inquilini poi soprannominata Team Thor.

La Marvel ha ora diffuso un corto in cui si mostra come il Dio del Tuono prova a convincere Darryl che può pagare l'affitto con una zucca, degli oggetti e delle monete valide ad Asgard.

Darryl suggerisce invece al supereroe di trovarsi un lavoro, ma Thor, con un look da spiaggia, spiega come non ne abbia affatto bisogno e sottolinea l'importanza dei suoi muscoli.

Ecco il divertente video, in attesa dei prossimi capitoli delle avventure del personaggio sulla Terra che saranno contenuti nei Dvd e Blu-Ray di Doctor Strange.

Online sono inoltre apparsi due concept art di Thor: Ragnarok, che arriverà nei cinema americani il 3 novembre 2017.

Fanno parte del cast Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

La regia del film è di Taika Waititi.

