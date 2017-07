Sylvester Stallone festeggia i 70 anni del "fantastico nemico" Arnold Schwarzenegger

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger si sono sempre punzecchiati nei film, sfidandosi a distanza per anni, ma nella vita sembrano essere grandi amici. Poche ore fa Stallone ha deciso di condividere su Instagram alcuni frammenti di video in cui celebra il settantesimo compleanno del muscoloso rivale con un affettuoso discorso.

Dapprima Sly ha postato una foto che affianca i due divi qualche anno fa mettendo a confronto i muscoli possenti di entrambi costruiti grazie a un allenamento costante. "Pre- HAPPY BIRTHDAY ARNOLD!!!!" ha scritto. "Fino a quando vivrai e anche oltre resterai sempre il 'BIG MAN' che ha alzato talmente tanto l'asticella da rendere impossibile il sorpasso, una leggenda dell'action!"

Stallone ha poi aggiunto un video che lo vede impegnato a tenere un discorso in onore del collega in cui esclama: "Non molli, non molli e non molli. Hai un'energia infinita. Ma sei stato un nemico fantastico e un grande amico, ecco cosa posso dire."

Pre - HAPPY BIRTHDAY ARNOLD!!!! As long as you live and beyond, you're always going to be the "BIG MAN " Who set the bar so high that it will never be surpassed , an action hero legend! Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 28 Lug 2017 alle ore 17:04 PDT

A little bit of my birthday speech to the Big Man ! It's actually a one of a kind competitive relationship which we are both grateful for! Keep punching , Arnold ! #arnoldschwarzenegger Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 30 Lug 2017 alle ore 11:45 PDT

