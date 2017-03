Suspiria: Tilda Swinton irriconoscibile sul set del remake

Cristiano Ogrisi

Luca Guadagnino si sta occupando del remake di Suspiria di Dario Argento, anche se pare che non sia effettivamente un remake. Mia Goth ha recentemente affermato che sarà una vera e propria dichiarazione d'amore al film di Dario Argento più che una sua copia aggiornata.

Insieme alla Goth troviamo nel cast Chloe Moretz, Dakota Johnson e Tilda Swinton, che a quanto pare interpreterà anche un personaggio molto più anziano di lei. Il ruolo previsto per l'attrice premio Oscar per Michael Clayton è quello di Madame Blanche, la vice-direttrice della scuola, un ruolo già presente nell'originale del 1977. Ma le foto dal set mostrano una trasformazione totale.

La Swinton, in una notevole trasformazione, è diventata un uomo anziano, con cappello e cappotto di astrakan, occhiali spessi e una sciarpa marrone. Per scoprire come mai l'attrice è stata truccata in questo modo dovremo aspettare parecchio, perché gli Amazon Studios non hanno ancora fissato la data d'uscita di Suspiria. Nell' originale, la giovane Suzy Bannon entra a far parte di un'accademia di danza classica, sperando di migliorare il suo talento e fare una carriera da ballerina. Quando alcune ragazze iniziano a sparire, Suzy inizia a sospettare che ci sia qualcosa di più malvagio e sinistro tra i muri dell'accademia.

