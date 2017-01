Super Bowl: Transformers e Ghost in the shell tra i titoli promossi durante l'evento

Durante la messa in onda del Super Bowl, evento sportivo che andrà in onda domenica sugli schermi americani, da tempo vengono trasmessi trailer e spot tv dei titoli cinematografici più attesi dell'anno.

Le prime indiscrezioni rivelano che la Paramount ha in programma la messa in onda di un trailer di Transformers - L'ultimo cavaliere e di uno spot inedito di Ghost in the Shell, in arrivo nelle sale statunitensi rispettivamente il 23 giugno e il 31 marzo.

Secondo le indiscrezioni di Deadline, inoltre, hanno prenotato degli spazi pubblicitari anche Universal, 20th Century Fox e Disney con due spot o trailer in programma, mentre Sony avrebbe acquistato uno slot nella programmazione prima dell'inizio della partita.

La Warner Bros, invece, non sembra intenzionata a sfruttare la partita di football, anche se Gal Gadot, star di Wonder Woman, sarà protagonista di uno spot per Wix.com.

Tra i film di cui verranno trasmesse nuove sequenze ci sarà anche Baywatch, film ispirato alla serie cult degli anni '80.

Home News Super Bowl: Transformers e Ghost in the shell tra...