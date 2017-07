Suicide Squad: Jaume Collet-Serra si prepara a dirigere il sequel?

Un nuovo frontrunner sarebbe emerso per la regia del sequel del comic movie Warner Bros. Pictures Suicide Squad. Si tratta del regista spagnolo Jaume Collet-Serra, il quale si starebbe preparando a lanciarsi in questa nuova avventura lavorativa riassemblando i villain della Suicide Squad. Suicide Squad 2, firmato da Zak Penn, dovrebbe entrare in lavorazione l'anno prossimo.

Suicide Squad vedeva nel cast il premio Oscar Jared Leto nei panni del Joker, Margot Robbie che interpreta Harley Quinn, Will Smith con il ruolo di Deadshot, Jai Courtney con la parte di Boomerang e Viola Davis nelle vesti dell'Agente Amanda Waller. Joel Kinnaman è stato scelto per il personaggio di Rick Flagg, mentre El Diablo è interpretato da Jay Hernandez.

Restiamo in attesa di conferma ufficiali di parte di Warner Bros sull'ingaggio di Jaume Collet-Serra.

