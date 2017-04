Star Wars: il nuovo spin-off verrà annunciato "presto"

L'annuncio del prossimo spin-off dedicato alla saga di Star Wars potrebbe arrivare molto presto. Addirittura nel corso dell'estate. La notizia arriva dal capo di Lucasfilm Kathleen Kennedy che, nel corso della Star Wars Celebration, ha rivelato la decisione ormai imminente dello studio. Dopo Rogue One: A Star Wars Story e Han Solo: A Star Wars Story, a breve conosceremo il soggetto del terzo lungometraggio in arrivo.

Leggi anche: Star Wars: facciamo il punto sui prossimi episodi e spinoff

Ecco la dichiarazione di Kathleen Kennedy: "Credo che siamo vicini. La mia speranza è che l'annuncio arrivi nel corso dell'estate. Non voglio influenzare il processo creativo perché ha i suoi tempi, perciò al momento siamo in fase di discussione".

Leggi anche: Star Wars Celebration 2017: il buono, il brutto e lo Jedi

La Kennedy ha ammesso che Lucasfilm non ha ancora pianificato in dettaglio il futuro dello Star Wars franchise e le discussioni in corso starebbero vagliando varie possibilità: "Sono sicura che tutti vorrebbero sentirmi dire 'Oh certo, abbiamo già pianificato tutto per i prossimi 20 anni'. Non è così, passiamo un sacco di tempo a discutere, dibattere, guardarci intorno, cercare nuove connessioni tra di noi e col pubblico. Tutto questo fa parte del processo decisionale. Al momento ci stiamo ponendo delle domande, ma presto prenderemo una decisione".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: il nuovo spin-off verrà annunciato...