Star Wars: Billy Dee Williams parla del nuovo Lando Calrissian in "Han Solo"

Billy Dee Williams è stato un attore dalla longeva carriera, oltre cinquant'anni, ma resterà sempre nei cuori del pubblico come Lando Calrissian nell'universo di Guerre stellari. Presto, però, un nuovo attore, Donald Glover, porterà sul grande schermo il suo personaggio, ma Williams ancora deve abituarsi all'idea.

Durante la promozione di Lego Batman - Il film, Billy Dee Williams ha parlato di aver incontrato Glover durante un pranzo e ha parlato del suo rapporto con Lando:

"Mi identifico totalmente con Lando. Voglio dire, Lando è stato parte della mia vita per oltre trent'anni. Quando vado a seminari e cose simili, anche se la gente sa tutte le altre cose che ho fatto, di sicuro Lando ha la precedenza. Non ho mai pensato che qualcun altro potesse interpretarlo, perchè in verità io mi vedo come Lando."

Calrissian comparirà nel prequel dedicato a Han Solo, era inevitabile la scelta di un attore più giovane per mostrare le origini del rapporto tra i due. Williams non interpreta sul grande schermo Lando dagli anni '80, ma ha prestato in più occasioni la voce, tra cui alcuni episodi di Star Wars Rebels e The Lego Movie. Per vedere la versione di Donald Glover, bisognerà attendere il 25 maggio 2018.

