Spider-Man: nuovi dettagli sugli spinoff Venom e Silver & Black

Il magazine Variety ha pubblicato nuovi dettagli relativi ai due spinoff di Spider-Man: Homecoming prodotti dalla Sony.

Gina Prince-Bythewood, alla regia di Silver & Black, ha spiegato: "Volevo raccontare la storia di due donne che sono state ferite in passato e sono in guerra, pur avendo bisogno l'una dell'altra per sopravvivere".

Venom, invece, secondo quanto riporta il regista Ruben Fleischer, avrà un'atmosfera vicina ai film horror di John Carpenter e David Cronenberg: "Sono sempre stato attirato dai supereroi dalle caratteristiche simili agli antieroi. C'è un elemento oscuro in Venom e un'intelligenza che mi ha sempre affascinato".

Parlando del legame tra Eddie Brock e il simbiote, il filmmaker ha aggiunto: "Sono diventati una terza creatura, ovvero Venom. C'è una citazione famosa. 'Tu sei Eddie Brock. Io sono il simbiote. Insieme siamo Venom'".

Il lungometraggio con protagonista Tom Hardy in cui Venom si scontrerà con Carnage arriverà nei cinema americani il 5 ottobre 2018.

