Spider-Man: Homecoming, una nuova foto dell'Uomo Ragno mostra l'utilizzo della CGI

Dopo l'approdo al cinema di Guardiani della Galassia Vol. 2, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe ad arrivare al cinema sarà Spider-Man: Homecoming.

Dopo aver fatto la sua apparizione in Captain America: Civil War, il Peter Parker di Tom Holland avrà un solo tutto per sé anticipato già da due trailer.

Di solito i trailer di blockbuster come le pellicole Marvel contengono inquadrature che hanno già subito il trattamento della CGI. A quanto pare, però, questo non sarebbe il caso di Spider-Man: Homecoming. Yahoo! Movies ha diffuso l'immagine lanciata su Twitter da Kieran Jones, alias @Crazyac3Gamer, che mette a confronto due inquadrature dell'Uomo Ragno prima e dopo il trattamento in CGI.

@DaveePena There Is a little more to the Image. Looks like they are refining the CG. pic.twitter.com/JT7eagRRPz — Kieran Jones (@Crazyac3Gamer) 30 aprile 2017

Mettendo a confronto i due shot possiamo notare la quantità di dettagli aggiunti da Marvel in post-produzione, l'aumento della qualità visiva e il cambiamento subito dal corpo dello stesso Tom Holland. Per godere del risultato definitivo non ci resta che attendere l'uscita di Spider-Man: Homecoming in sala prevista per il 6 luglio 2017.

