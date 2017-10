Solo: A Star Wars Story, ecco come Ron Howard ha celebrato la fine delle riprese

Ron Howard ha portato a termine l'incarico! Dopo essere subentrato a Phil Lord e Chris Miller, l'esperto cineasta si è messo di buona lena e ha terminato la lavorazione di Solo: A Star Wars Story, secondo spinoff della saga di Star Wars.

Dopo aver regalato ai fan numerose anticipazioni via social media, Howard ha celebrato la fine delle riprese con una significativa foto diffusa su Twitter.

#Solo that's a wrap folks. Thanx to a remarkable cast and crew for an amazing experience pic.twitter.com/trsZRVedHm