Simon Kinberg: "Gambit si farà, ma non prima del 2018"

Mentre Logan - The Wolverine sta per irrompere nei cinema, ponendo fine alla saga del mutante Wolverine, sono in molti a interrogarsi sul futuro dei mutanti del franchise Fox.

Da tempo si attende l'arrivo di una pellicola dedicata al mutante della Louisiana Gambit, con Channing Tatum nei panni del popolare personaggio, ma il film è slittato a data da destinarsi.

Di recente il produttore Simon Kinberg ha, però, rassicurato i fan confermano che prima o poi il film arriverà nei cinema: "Accadrà, lo realizzeremo. Channing Tatum è la miglior scelta possibile per Gambit, è impegnato e non vede l'ora di dedicarsi anima e corpo al personaggio come hanno fatto Ryan Reynolds con Deadpool e Hugh Jackman con Logan in questo film. Perciò dobbiamo trovare un regista adatto, qualcuno che sappia catturare quella voce e farla emergere grazie a Channing. Questa è una parte critica del processo, speriamo che il film possa essere pronto per le riprese entro fine anno così da poter girare a inizio 2018."

