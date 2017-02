Shockwave: Cary Fukunaga alla regia del film sulla bomba atomica di Hiroshima?

Cristiano Ogrisi

Dopo aver abbandonato diversi titoli, Cary Fukunaga, regista di True Detective e Beasts of No Nation , sta trattando con la Universal per un nuovo progetto. La casa di produzione ha puntato il regista americano per girare l'adattamento di Shockwave: Countdown to Hiroshima, il romanzo storico di Stephen Walker che parla dei giorni precedenti allo sgancio della bomba atomica sul Giappone. La sceneggiatura dovrebbe essere di Hossein Amini (Drive) e la Working Title Films alla produzione.

Il libro di Walker raccoglie tre settimane di storie che precedono il giorno fatale, dagli scienziati del Manhattan Project che hanno creato la bomba, ai leader mondiali, ai piloti che hanno lanciato l'arma, ai giapponesi rimasti vittime impotenti nelle loro città.

Fukunaga dirigerà anche la serie originale Netflix dal titolo Maniac, con Emma Stone e Jonah Hill, che verrà girata tra agosto e novembre di quest'anno; mentre per la HBO girerà Napoleon, un progetto originariamente di Stanley Kubrick e il biopic sullo scrittore Alexandre Dumas dal titolo The Black Count.

