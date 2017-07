Shazam! sarà il prossimo progetto targato DC Films

La DC Films ha annunciato che il suo prossimo progetto sarà Shazam!, film che dovrebbe arrivare nei cinema americani il 5 aprile 2019.

Nel lungometraggio tratto dai famosi fumetti non apparirà il villain Black Adam, ruolo affidato alla star Dwayne Johnson in un progetto separato in fase di sviluppo, e per ora non è stata diffusa l'identità del nemico del supereroe.

Alla regia del cinecomic ci sarà David F. Sandberg, recentemente autore di film Lights Out - Terrore nel buio.

La sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke e la storia avrà come protagonista il teenager Billy Batson che si trasforma in un supereroe pronunciando la parola magica Shazam.

