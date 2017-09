Shazam: John Cena sarà il protagonista del nuovo film DC?

La DC Films ha annunciato che il suo prossimo progetto sarà Shazam!, che dovrebbe arrivare nei cinema americani il 5 aprile 2019. Nel lungometraggio tratto dai famosi fumetti non apparirà il villain Black Adam, ruolo affidato alla star Dwayne Johnson in un progetto separato in fase di sviluppo, e per ora non è stata diffusa l'identità del nemico del supereroe. Nelle ultime ore, i nomi di due attori girano intorno al ruolo principale del film: John Cena e Joshua Sasse. Secondo That Hashtag Show, i due sono amati dalla produzione, si sono dimostrati capaci nella commedia, ma pare che l'ex wrestler, vista anche la sua partecipazione allo spinoff Transformers, Bumblebee, abbia i favori degli addetti al casting.

Alla regia del cinecomic ci sarà David F. Sandberg (Lights Out - Terrore nel buio, Annabelle 2: Creation), mentre la sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke.

Il personaggio di Shazam è stato creato nel 1939 da C.C. Beck e Bill Parker, la sua prima apparizione risale nel numero 2 di Whiz Comics. Il teenager Billy Batson urlando il nome del mago Shazam viene colpito da un fulmine che lo trasforma nell'incredibile Capitan Marvel! Nel 2011 in seguito ad una battaglia legale per l'uso del nome Capitan Marvel, la DC ha dovuto sostituirlo direttamente con Shazam.

