Shazam: il regista David F. Sandberg esclude la presenza di Black Adam!

All'inizio del 2017 si era parlato di un film su Shazam! diviso in due parti per poter dare ampio spazio al personaggio di Black Adam, che sarebbe dovuto essere interpretato da Dwayne Johnson. In un'intervista con Film Riot il regista del progetto David F. Sandberg ha invece dichiarato l'esistenza di una sceneggiatura dedicata interamente al personaggio di Shazam e questo sarà il prossimo film del DC Extended Universe ad essere girato!

Riguardo al contenuto del film e alle varie ispirazioni dal fumetto, Sandberg ha dichiarato: "Sto mettendo tutto dentro! Ci sono alcune situazioni più vecchiotte molte divertenti, come quando picchiava Hitler. Roba così. Il personaggio è in giro dagli anni '40, quasi quanto Superman. Perciò c'è moltissimo da leggere ed è interessante anche perché ha avuto diverse origin story. La più recente è quella scritta da Geoff Johns, ma c'è anche quella di Ordwell e una ancora più antica!"

Esponendosi sulla presenza di Black Adam ha aggiunto: "ci sono state versione dello script, prima che io entrassi nel progetto, che includevano anche Black Adam. Ma questa a cui sto lavorando è solo su Shazam!"

Il personaggio di Shazam è stato creato nel 1939 da C.C. Beck e Bill Parker, la sua prima apparizione risale nel numero 2 di Whiz Comics. Il teenager Billy Batson urlando il nome del mago Shazam viene colpito da un fulmine che lo trasforma nell'incredibile Capitan Marvel! Nel 2011 in seguito ad una battaglia legale per l'uso del nome Capitan Marvel, la DC ha dovuto sostituirlo direttamente con Shazam. Il film diretto da Sandberg è atteso per il 2019!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Shazam: il regista David F. Sandberg esclude la...