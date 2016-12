Shazam!: Dwayne Johnson annuncia la presenza di Superman nel film?

Dwayne Johnson ha condiviso online un'interessante immagine che lo ritrae accanto a Henry Cavill. I due attori sembra stiano lavorando insieme in vista delle riprese del film Shazam! .

L'attore ha accompagnato lo scatto con la didascalia: "Buon Natale e Buon Anno da Black Adam e Superman. Oggi beviamo come gentiluomini e stiamo insieme da amici. Siamo eccitati per quello che ci riserva il futuro".

Dwayne ha quindi fatto capire che nel lungometraggio apparirà anche Superman, il personaggio dei fumetti della DC interpretato da Cavill.

Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 25 Dic 2016 alle ore 11:25 PST

Nel film Shazam! Johnson avrà la parte di Black Adam, un villain che si è scontrato con Clark Kent più volte tra le pagine.

La sceneggiatura del lungometraggio, che dovrebbe essere distribuito nei cinema americani nel 2019, è stata scritta da Darren Lemke e la storia avrà come protagonista il teenager Billy Batson che si trasforma in un supereroe pronunciando la parola magica Shazam.

