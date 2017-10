Seven Sisters: Noomi Rapace nel trailer italiano del film

Il 30 novembre arriverà nei cinema italiani il thriller Seven Sisters, distribuito da Koch Media, di cui è stato diffuso il trailer italiano.

La protagonista è l'attrice Noomi Rapace che interpreta sette sorelle gemelle.

Fanno parte del cast del progetto anche Willem Dafoe e Glenn Close, mentre la regia è firmata da Tommy Wirkola e la sceneggiatura è di Max Botkin e Kerry Williamson.

La storia è ambientata in un futuro distopico in cui la sovrappopolazione e la carestia hanno obbligato il governo a introdurre una legge che obbliga le coppie ad avere un solo figlio. Sette sorelle, cresciute e allevate dal nonno che ha dato loro il nome dei giorni della settimana, hanno però aggirato le regole assumendo a turno l'identità di un'unica persona: Karen Settman. Ognuna esce un giorno solo e si sentono realmente libere all'interno del loro appartamento, fino a quando Lunedì non torna a casa.

